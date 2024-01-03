Maaş tablosunu değiştirecek 9 puanlık sır. Memurlar dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıklayacak! TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile milyonların geliri değişecek.

Mynet’ten Sinem Eryılmaz’ın haberine göre, memurlar Ocak 2024 zam oranlarını merak ederken ekonomistlerin beklentileri de ortaya çıktı. Buna göre aylık yüzde 3,19 artması beklenen enflasyonun, yıllık yüzde 65,19 olacağı öngörüldü. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 29,09, 5 aylık memur zammı yüzde 45 olmuştu.

"9 PUANLIK REFAH PAYI"

Zam oranı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası verileri memur zammı için yüzde 49,80’lik bir artışa işaret ediyor. Konuya ilişkin Mynet’e açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artış alacak. Haziran ayında yüzde 6 olan toplu sözleşme zammı Ocak 2024 için yüzde 15 olarak uygulanacak. Yani aradaki 9 puanlık farkı ise biz refah payı olarak ifade ediyoruz. Hatırlarsanız Memur-Sen Başkanı ‘memura refah payı verilmedi’ demişti. Aslında bu 9 puanlık fark bildiğimiz refah payıdır. O yüzden memurlarımız beklenen yüzde 38’lik enflasyona ek artı 9 puanlık bir artış daha alacaklar. Bu da yüzde 47’lik bir artışa denk gelecek. Bu da yüzde 50’ye yakın bir artış demek. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da memur ve memur emeklisinin yüzde 50’ye yakın bir artış alacağını söylemişti” diyerek zamda merak edilen orana ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

EN DÜŞÜK MAAŞTA HESAP ORTAYA ÇIKTI

Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi Ocak zammı kaç TL olacak? Merkez Bankası verileri ışığında yüzde 49,80 zam ile en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.981 liraya yükselecek. Ortalama memur maaşı 37 bin lirayı aşacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14.794 liraya yükselecek.