Mehmet Şimşek ile AKP arasında ‘Emekliye zam’ kavgası çıktı.

Emekli maaşlarına yapılacak zam için yarın açıklanacak enflasyon rakamları beklenirken AKP’de ise seçim paniği başladı. Ankara kulislerinden sızan bilgilere Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek zammın en fazla yüzde 40 olması gerektiğini vurgularken AKP’liler ise emeklilere yapılacak düşük oranlı bir zammın yerel seçimi tehlikeye atacağını savunuyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP’lilerin en düşük yüzde 50’lik zammın yapılması gerektiğini parti yönetimine sık sık aktardığını yazdı.

Nuray Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamlarının ‘2024 enflasyon beklentisi’ dikkate alınarak yapılması gerektiğini söylemişti. Son altı aylık enflasyonun yüzde 36 civarında olması bekleniyor. Ekonomi yönetiminde, emeklilere yüzde 36’ın üzerine yüzde 4 refah payı verilerek toplamda yüzde 40’lık zam yapılması görüşü ağırlıklı. Bu oranın üzerinde yapılacak zammın bütçe rakamları ile uyuşmayacağı, bunun yeni borçlanma anlamına geleceğini savunuyor."

Ancak AKP’liler, Şimşek gibi düşünmüyorlar. 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyon rakamlarından sonra, SGK ve Bağkur emeklilerine son altı aylık enflasyon oranında yapılacak zammın yetersiz kalacağı görüşü hakim. Hayatın gerçeklerinden çok yerel seçim planları nedeniyle de olsa bir çaba var.

Parti kurmayları, memur ve memur emeklisine yüzde 50 zam yapılırken, diğer emeklilere bu oranın altında zam verme olasılığına itiraz ediyorlar. Partideki beklenti, yüzde 49,5’dan az değil. İlave artışın Meclis’te yasayla hal edileceği söyleniyor.

Kendi seçmenlerinin daha çok ‘yaşlı ve emeklilerden’ oluştuğunu kabul eden parti yöneticilerinin sohbetlerdeki sözleri ilginç; 'Seçmen kitlemizin büyük bölümü zaten emekli. Bir iyileştirme yapmazsak, sahada işimiz zora girer. 7 bin 500 lira en düşük emekli maaşına da en az yüzde 50 zam yapılmalı, tüm emekli maaşlarına bu zam oranı uygulanmalı. Ayrıca en düşük emekli maaşlarına seyyanen zam da olması lazım…

AKP’liler her fırsatta, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılmaması durumunda işlerinin zor olacağını parti yönetimine iletiyor.”