Uzman isim net rakam verdi en düşük emekli maaşını ve yapılacak zammı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da hem aralık ayı enflasyonunu hem de yıllık enflasyonu açıklayacak. İşte o rakamlar açıklanmadan önce SGK uzmanı aylık enflasyon ne kadar olacağını belirtti ve emekliyle memura yapılacak zammın ne olacağını tek tek ifade etti.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra memur ve emeklilerin maaşları netleşecek. İşte bu rakamlar ortaya çıkmadan Özgür Erdursun, tek tek hem memur maaşlarının ne olacağını hem de emeklileri yapılacak zammı açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK

Erdursun'a göre şu anda 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 50'lik artışla birlikte refah payının da eklenmesiyle 11 bin 250 olabileceğini ifade etti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN LİRAYI GEÇECEK

Uzman isim memur ve emekli memurların durumunun farklı olduğunu işaret ederek, yüzde 9 oranında toplu sözleşme payı yansıtılacağını kaydetti. İşte bu durumla birlikte memur ve emeklileri refah payının da eklenmesiyle yüzde 50 oranında zam alacak. Böylece en düşük memur maaşı 33 Bin lirayı geçecek.

TÜİK ENFLASYONU NE ÇIKACAK

TÜİK'in hesaplayacağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte yıllık ve 6 aylık enflasyon rakamları ortaya çıkacak. Ünlü SGK uzamınan göre bu rakam yüzde 3 ile yüzde 3,5 arasında çıkacak. Böylece emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 38'e çıkacak. Bu oran zam değil enflasyon farkı olacak. Bunun dışında refah payı adı altnında artış yapılıp, yapılmayacağı belli olacak. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın 2024'ün ikinci dönemde daha yüksek artış yapılacağı yönündeki sözleri emeklilere kara haber gibi gelmişti.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre seyyanen zam verilirse refah payı verilmeyecek. 7.500TL'ye kadar emekli aylığı alanlara seyyanen zam verilirse, 7500 TL üzerinde maaş alanların ise bir avantajı sağlanacak. Ancak en düşük emekli aylığı 11 bin ile 12 bin arasında bir rakama çıkmış olacak.