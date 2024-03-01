Maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı

Kaynak: İHA
Maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı
Maltepe Belediyesi çalışanları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.

Belediye binasının önünde bir araya gelen yaklaşık 250 çalışan, maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek iyileştirme talebinde bulundu. Sloganlar atarak yetkililere seslenen işçiler, eylemlerinin devam edeceğini vurguladılar.

Eyleme katılanlardan Enes Yurtman, "Biz buraya hakkımızı aramaya geliyoruz. Burada herkesin çoluk çocuğu var. Bize burada belediyenin bütçesi yok diyen zatlar, çocuklarının kredi kartları limitsiz. Bu kadar açık konuşuyorum. Kimseden korkum ve çekincem yok. Bizim toplanmamızın sebebi biz hakkımızı istiyoruz. Burada hükümeti eleştiriyorlar, kendileri onlardan beter durumdalar. Buradaki insanların hepsi bu partiye destek veren insanlar. Görüyorsunuz bizi ne hale düşürdüler. Biz maaşımıza zam istiyoruz. Eğer korkarsak kaybedeceğiz. Hiçbir şeyden korkumuz yok" şeklinde konuştu.

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