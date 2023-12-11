Maaşınızı bu maddelerle dolgunlaştıracaksınız! İşte 9 püf noktası

LinkedIn profili, iş dünyasındaki profesyonel kimliğinizi temsil ettiği için önem taşır. İş bulmanız, bulduğunuz işteki maaşınızda LinkedIn profiliniz etkili olabilir.
İşte etkili bir LinkedIn profili yaratmanın sırları...
Profil Fotoğrafı:
Profil fotoğrafınız, işverene profesyonel ve güven verici gözükmek zorundadır. Dikkat çekici, net ve yüzünüzü net bir şekilde gösteren bir fotoğraf seçin. Giyim tarzınız, mutlaka iş dünyasına uygun olmalıdır.
Başlık:
Başlık kısmına mevcut pozisyonunuzun yanı sıra, öne çıkan başarılarınızı veya uzmanlık alanlarınızı yazabilirsiniz. Bu sayede, kendinizi özelliklerinizle ifade edebilirsiniz.
Özgeçmiş:
Kısa ve öz bir özgeçmiş ekleyebilir ve burada kariyer hedeflerinizden bahsedebilirsiniz. Güçlü yönlerinizi ve iş dünyasına kattığınız değerleri vurgulayın.
Deneyim ve Başarılar:
Her bir iş deneyiminizi detaylı bir şekilde açıklayın. Çalıştığınız pozisyondaki faaliyetlerinizi ve müşterilere sağladığınız somut başarıları belirtin.
Yetenekler ve Onaylar:
Profilinize uygun yetenekleri ekleyin. Yeteneklerinizi diğer kişilerin onaylamasını sağlayarak güvenilirliğinizi artırın.
Eğitim ve Sertifikalar:
Eğitim geçmişinizle ilgili sertifikalarınızı ekleyerek, uzmanlık alanlarınızı vurgulayın.
Bağlantılar ve Ağ Kurma:
İlgili sektördeki profesyonellerle bağlantı kurun. İş dünyasındaki etkileşimlerinizi paylaşarak profesyonel ağınızı genişletin.
Referanslar ve İncelemeler:
İş arkadaşlarınızdan ve eski yöneticilerinizden referanslar alın. LinkedIn'in "Öneri İsteme" özelliğini kullanarak profesyonel referanslar ekleyin.
Bağlantı Mesajları:
Bağlantı taleplerinizi kişisel ve etkili bir şekilde yazın. Bağlantı kurduğunuz kişilere niçin bağlanmak istediğinizi belirten özel mesajlar ekleyin.