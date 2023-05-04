Maaşlardaki dev kayıp veriler açıklanınca ortaya çıktı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) nisan ayında yüzde 4.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 105,19 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine göre ise, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

ENAG'a göre; memur ve memur emeklisi için zam kaybı ise, yüzde 16,19 oldu. Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, "Nisan ayı TÜİK enflasyonu yüzde 2,29 ENAG enflasyonu ise yüzde 4,86, Mayıs, Haziran ayı TÜİK enflasyonu aylık bu oranlarda açıklarsa memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz’da ortalama yüzde 22,85 zam (enflasyon farkı) verilir… ENAG’a göre ise yüzde 43,61 zam verilmesi gerekir" dedi.