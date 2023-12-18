Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü 5 TL'den satışa çıkardı

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran ‘Antidepresan’ şarkısı ve ‘Fatih’ albümüyle ‘en iyi erkek şarkıcı’ ile ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.

Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü Sahibinden.com'da "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkardı.

Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.