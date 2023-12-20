Şener Şen'in konuşması ödül törenine damga vurdu. 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın sunuculuğunu yaptığı GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri, önceki akşam The Ritz-Carlton, İstanbul’da yapılan törenle sahiplerini buldu. GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, moda, sahne-gösteri sanatları başta olmak üzere çeşitli dallarda öne çıkan isimlerin ödüllendirildiği törende, 'Zengin Mutfağı' oyunuyla ödül alan Şener Şen, konuşmasıyla törene damga vurdu.

USTA OYUNCU, KONUŞMASINDA SANATIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Törende layık görüldüğü ödülü almak için sahneye çıkan 81 yaşındaki Şen, konuşmasında "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyada ancak sanata ağırlık verilerek yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BENİ BU ÖDÜLE LAYIK GÖREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sözlerine devam eden usta oyuncu, beş yıldır çeşitli tiyatro sahnelerinde oynanan 'Zengin Mutfağı' adlı oyununa da değinen oyuncu, "Bu gece çıktığımız yolda bizi onurlandıran bir etkinlikle bir aradayız. Başta beş yıldır Zengin Mutfağı'na gelerek eksilmeyen ilgileriyle bize destek olan seyircilerimize, GQ ailesine, beni ve genç arkadaşlarımı bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.