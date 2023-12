Şener Şen'in konuşması ödül törenine damga vurdu. 'Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey...'

Usta oyuncu Şener Şen, yaptığı konuşmayla GQ Türkiye Men of the Year 2023 Ödülleri törenine damga vurdu. Şen, "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız." dedi