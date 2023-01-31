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Macaristan ile Avusturya’dan Ukrayna'ya kötü haber

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Macaristan ile Avusturya'nın, savaşı daha da tırmandırmamak için Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:02
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Macaristan ile Avusturya Ukrayna'ya silah yollamayacak

Macaristan ile Avusturya’dan Ukrayna'ya kötü haber
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Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky, başkent Budapeşte'de Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szalay-Bobrovniczky, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını belirterek "Macaristan'ın duruşu net, çatışmaya silah göndermiyoruz çünkü tırmanmasını engellemek istiyoruz. Bu konuda Avusturya ile hemfikiriz. Tarafsız Avusturya da savaşa silah yollamıyor. Ama aynı zamanda her iki ülke de savaştan kaçanlara insani yardım sağlıyor." dedi.

Avusturyalı Bakan Tanner de Avrupa'nın güvenlik durumunu Ukrayna'daki gelişmelerin oluşturduğunu ve en büyük tehlikenin savaşın Avrupa'ya yayılması olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel olduğunu kaydeden Tanner, iki ülkenin askerlerinin 7 farklı misyonda ortak görev yaptığını sözlerine ekledi. (AA)

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