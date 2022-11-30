Macaristan OHAL'i 7 ay daha uzattı

Macaristan hükümeti tarafından 24 Mayıs'ta ilan edilen, 8 Haziran tarihinde ise parlamento tarafından uzatılan olağanüstü hal uygulaması Başbakan Viktor Orban'ın imzaladığı kararname ile ikinci kez uzatıldı. Macaristan Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren kararnameye göre OHAL uygulaması önümüzdeki 7 ay boyunca devam edecek. Ukrayna'daki savaş ve insani felaketin Macaristan'a etkilerini önlemek için ilan edilen OHAL, bazı yasaları askıya alarak ülkeyi kararnameler aracılığıyla yönetme imkanı tanıyor.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada OHAL ile Ukrayna'daki savaş dolayısıyla ortaya çıkan tahıl sıkıntısını kontrol altına almayı, elektrik enerjisi, doğalgaz ve petrol sektöründe ortaya çıkabilecek sorunları hızlı kararlar alarak ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söylemişti.

Ukrayna'daki savaştan önce de Macaristan'da aralıklı olmak kaydıyla 2020 Mart ayından 2022 Mayıs ayı sonuna kadar pandemi dolayısıyla OHAL uygulaması getirilmişti. (İHA)