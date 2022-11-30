30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Macaristan OHAL'i 7 ay daha uzattı

Macaristan'da Ukrayna'daki savaş nedeniyle geçtiğimiz 24 Mayıs'ta ilan edilen OHAL uygulaması ikinci kez 7 ay süreyle uzatıldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:04
Takip Et

Macaristan, OHAL'i 7 ay daha uzatmaya karar verdi

Macaristan OHAL'i 7 ay daha uzattı
+
Aa
-

Macaristan hükümeti tarafından 24 Mayıs'ta ilan edilen, 8 Haziran tarihinde ise parlamento tarafından uzatılan olağanüstü hal uygulaması Başbakan Viktor Orban'ın imzaladığı kararname ile ikinci kez uzatıldı. Macaristan Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren kararnameye göre OHAL uygulaması önümüzdeki 7 ay boyunca devam edecek. Ukrayna'daki savaş ve insani felaketin Macaristan'a etkilerini önlemek için ilan edilen OHAL, bazı yasaları askıya alarak ülkeyi kararnameler aracılığıyla yönetme imkanı tanıyor.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada OHAL ile Ukrayna'daki savaş dolayısıyla ortaya çıkan tahıl sıkıntısını kontrol altına almayı, elektrik enerjisi, doğalgaz ve petrol sektöründe ortaya çıkabilecek sorunları hızlı kararlar alarak ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söylemişti.
Ukrayna'daki savaştan önce de Macaristan'da aralıklı olmak kaydıyla 2020 Mart ayından 2022 Mayıs ayı sonuna kadar pandemi dolayısıyla OHAL uygulaması getirilmişti. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.