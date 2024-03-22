Macaristan Türkiye. İlk 11 belli oldu. Milli maç hangi kanalda?

A Milli Takım, bu akşam Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Montella ilk 11'i belirledi. Macaristan Türkiye maçını yayınlayacak kanal da belli oldu.