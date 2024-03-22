Macaristan Türkiye. İlk 11 belli oldu. Milli maç hangi kanalda?

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Macaristan Türkiye. İlk 11 belli oldu. Milli maç hangi kanalda?
A Milli Takım, bu akşam Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Montella ilk 11'i belirledi. Macaristan Türkiye maçını yayınlayacak kanal da belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bu gece deplasmanda Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak maçın başlama saati 22.45. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İki takım da EURO 2024'te yer alacak.

A Milli Takım maçın son hazırlıklarını dün akşam yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Milli Takım'ın Macaristan karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

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