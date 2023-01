Macaristan'dan Kosova-Sırbistan gerilimi için sağduyu çağrısı

AA'da yer alan haberde, Bakan Szijjarto ve Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ortak basın toplantısı düzenledi.

Hem Macaristan'ın hem de Sırbistan'ın Ukrayna-Rusya savaşını ve düzensiz göçün etkilerini yakından ve ağır bir şekilde hissettiğini belirten Szijjarto, "Ukrayna'da barışın bir an önce sağlanması her iki ülkenin de çıkarına. Savaşın uzaması ve olası tırmanması her iki ülke için de ciddi tehlikeler oluşturuyor." dedi.

Her iki ülkenin de işbirliğinden kazançlı çıktığını, Sırp-Macar ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 75 artış gösterdiğini aktaran Szijjarto, ülkesine geçen yıl Sırbistan üzerinden, Türk Akım doğal gaz hattıyla 4,8 milyar metreküp doğal gazın ulaştığını kaydetti.

Bir gazetecinin Sırbistan-Kosova gerilimiyle ilgili sorusu üzerine, Macaristan'ın barışçıl bir çözümü ve diyalog yoluyla yaratılacak uzlaşmayı desteklediğini dile getiren Szijjarto, bu nedenle daha önce NATO'nun Kosova Barış Gücünü (KFOR) yönetmeyi üstlendiğini söyledi.

Szijjarto, ''Çeşitli Avrupa oluşumlarının Kosova'yı zamanından önce üyeliğe kabul etmesi uzlaşma arayışını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle Kosova'nın Avrupa Konseyi üyesi olarak kabul edilip edilmeyeceği oylanırsa hükümet 'hayır' oyu kullanacaktır.'' dedi.

- Kosova-Sırbistan arasındaki sorunlara "uzlaşı yolu" açıklaması

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Kosova'daki Sırplar söz konusu olduğunda ülkesinin "üç kırmızı çizgisi" olduğunu söyledi.

Dacic, ilk kırmızı çizgilerinin "imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyulması" olduğunu belirtirken "İkinci kırmızı çizgimiz, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacak ve AB'ye üye olmasını kabul etmeyecek olmamızdır. Üçüncü kırmızı çizgimiz ise Kosova'daki Sırpların güvenliğidir." dedi.

Ülkesinin barıştan ve uluslararası anlaşmalardan yana olduğunu vurgulayan Dacic, "Eğer (NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü) KFOR, Sırpları korumayacaksa, Sırp polis ve askerini bu görevi yapmaya zorlamasınlar." diye konuştu.

Dacic, bazı ülkelerin dışişleri bakanlarının Sırbistan'dan, Rusya'ya yaptırım konusunda açıklama istediklerini belirtirken, kimsenin "Kosova'daki sorunların çözümü" üzerine konuşmadığını kaydetti.

Sırp Bakan, "Dünyadaki 193 ülkeden 106'sı Kosova'yı tanımıyor. Kosova, BM Genel Kurulu'nda en fazla 84 oy alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dacic ayrıca, Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların ancak "uzlaşı yoluyla" çözülebileceğini aktardı.

Ülkesi ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son on yılda "en yüksek seviyeye" yükseldiğini dile getiren Dacic, şunları kaydetti:

"Sırbistan ve Macaristan arasındaki ilişkiler, karşılıklı güvene, işbirliğine, ortak çıkarlara, saygıya ve aynı zamanda hem Sırbistan'daki Macarlar hem de Macaristan'daki Sırplar olmak üzere ulusal azınlıkların haklarına saygıya dayanmaktadır."

Dacic ayrıca, ülkesinin Macaristan'la enerji ve gıda alanında işbirliği yapmaya ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaya hazır olduğunu belirtti.