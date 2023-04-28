Haftasonu birbirinden önemli maçlar Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

YARIN:

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Saat 16'da oynanacak mücadeleyi Mirza Şeker yazacak.

Süper Lig'de Trabzonspor ise Konyaspor'a konuk olacak. 16'daki diğer maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. Fatih Saboviç maçı yazacak.

19'daki bir diğer maç Pendikspor-Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Maçı Gürel Yurttaş yazacak.

PAZAR:

Saat 13.30'da Boluspor ile Altay karşılaşacak. Mirza Şeker maçı yazacak.

Süper Lig'de derbi zamanı... Beşiktaş, Dolmabahçe'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Saatler 19.00'u gösterdiğinde başlayacak maçı Gürel Yurttaş ve Sedat Kaya yazacak.

19'da oynanacak bir diğer maç Denizlispor-Samsunspor arasında oynanacak. Maçın tüm kritiklerini Turgay Beşyıldız yapacak.