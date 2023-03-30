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Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hautes-Alpes vilayetindeki Savines-le-Lac köyüne ziyareti sırasında emeklilik reformuna tepki gösterenler tarafından yuhalandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:52
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Macron, emeklilik reformu karşıtlarınca yuhalandı

Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
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Savines-le-Lac köyüne ziyaret gerçekleştiren Macron, basına açıklama yaptığı sırada köyde toplanan reform karşıtı göstericiler tarafından yuhalandı.

Çarşamba günü Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikalarla bir araya geleceğini aktaran Macron, "Diyalog devam ediyor. Bu reformla ilgili toplumsal itiraz var ama bu, her şeyin durması gerektiği anlamına gelmiyor. Çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin Macron, "Son haftalarda kabul edilemez şiddet sahneleri oldu, bunu ağır şekilde kınıyorum." dedi.

Macron, reforma ilişkin tutumları dolayısıyla saldırıya uğrayan belediye başkanları, milletvekili gibi Fransız siyasetçilere desteğini dile getirdi.

"BİNLERCE KİŞİ SADECE SAVAŞMAK İÇİN GELDİ"

Ülkenin Saint-Soline köyünde 25 Mart'ta çevrecilerin yapay su havzaları projesine karşı düzenlediği ve polisin sert müdahalesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı protestoyla ilgili Macron, "Binlerce kişi sadece savaşmak için geldi. Bu kabul edilemez." dedi.

Macron, seçilmişleri sorumlu olmaya davet etti.

Fransız basınındaki habere göre, Hautes-Alpes Valiliği, Savines-le-Lac köyünde 8.00-18.00 saatlerinde gösteri yasağı getirdi.

Öte yandan emeklilik reformuna karşı köyde toplanan göstericilerden 2 kişi, Macron'un ziyareti başlamadan önce gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞTI

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.

Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.

Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı. Yaralanan 2 gösterici hala komada.

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