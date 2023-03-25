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Fransa’yı ayağa kaldıran tasarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Milyonlarca kişi sokağa çıktı

Fransa’da milyonlarca kişi Macron’un emeklilik yaşının 62’den 64’e yükselmesine tepkili. Ülke çapında devam eden protestolar nedeniyle adeta hayat durdu. Fransa'yı ayağa kaldıran tasarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:58
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Fransa’yı ayağa kaldıran tasarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Fransa’yı ayağa kaldıran tasarının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Milyonlarca kişi sokağa çıktı
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Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

Fransa’da Macron yönetiminin geçirmeye çalıştığı emeklilik yasası nedeniyle ülke çapında aylardır protestolar düzenleniyor. Zaman zaman sert çatışmaların yaşandığı gösterilere milyonlarca kişi katıldı. En büyük protestonun yaşandığı 31 Ocak günü 1,27 milyon kişi sokağa çıktı. İşte Fransa’da milyonlarca kişinin sokağa çıktığı emeklilik yasası tasarısının ayrıntıları…

AVRUPA’DAKİ EN DÜŞÜK EMEKLİLİK YAŞI FRNASA’DA

Fransa’daki mevcut yasalara göre emeklilik yaşı 62. Avrupa’daki en erken emeklilik yaşı Fransa’da. Fransızlar emeklilik yaşının 62’den 64’de yükseltilmesine sert şekilde tepki gösteriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kabul edilmesini istediği emeklilik yasası tasarısı ile ekonominin daha rekabetçi olacağını savunuyor. Birçok gelişmiş ülke gibi Fransa da düşük doğum oranları ve uzun yaşam ömrü nedeniyle emeklilik sisteminin ekonomi üzerindeki yükün artması riskiyle karşı karşıya. Macron yönetimi emeklilik yaşını 64’e yükselterek bu riski düşürmeyi amaçlıyor.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK YASASININ AYRINTILARI

Fransa’da büyük tartışmalara neden olan yasaya göre emeklilik yaşı 3 yılda 64’e çıkarılacak. Emeklilik yaşının eylül ayından itibaren kademeli olarak her yıl 3 ay artırılması ve 20230 yılında 62’den 64’e çıkarılması ön görülüyor. Yasanın geçmesi durumunda en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 85’i oranında olacak. Mevcut asgari ücrete göre bu maaş 1200 euro (Yaklaşık 24 bin 628 lira) seviyesinde oluyor. Emekliliğin ilk yılı itibariyle en düşük emekli maaşı enflasyona bağlı olarak değişebiliyor.

FRANSA’DA YAŞI NÜFUSUN YÜZDE 33’Ü ÇALIŞIYOR

Fransa’da 60-64 yaşları arası nüfusun yüzde 33’ü çalışıyor. Bu oran Avrupa’daki en düşük çalışma oranına tekabül ediyor. Almanya’da 60-64 yaşları arası nüfusun çalışma oranı yüzde 61 seviyesindeyken İsveç’te ise yüzde 69’a kadar yükseliyor.

MACRON YASAYI GEÇİRMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron büyük milyonlarca kişinin sokağa çıkmasına neden olan yasanın geçmesi için her yolu deniyor. Macron, yasanın Meclis’ten geçmeyeceğine kesin gözüyle baktığı için Kabine toplantısında özel bir yetkiyi kullanmaya karar verdi. Macron, Meclis’teki oylamadan dakikalar önce Başbakan Borne’a tasarının parlamentonun alt kanadından görüşmeden oynaylanması için yetki kullanması yönünde talimat verdi. Sonrasında ise tasarı Senato’da kabul edildi. Başbakan’ın tasarının görüşülmeden onaylanması için yetki kullanmasına tepki gösteren Milletvekilleri hükümete gensoru verdi. Ancak verilen 2 gensoru önerisi kabul edilmedi.

FRANSIZLAR HÜKÜMETE TEPKİLİ

Fransızlar yasa tasarısının içeriği kadar tasarının onaylanma biçimine de tepkili. Yapılan bir araştırmaya göre 10 Fransız’dan 8’i hükümetin parlamentodaki oylamayı atlamasından memnun değil. Öte yandan ankete katılanların yüzde 65’i ise grev ve protestoların sürmesi gerektiğini düşünüyor.

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