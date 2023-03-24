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Macron'un yasasına Fransız polisler bile tepki gösterdi: Kasklarını çıkarıp eylemcilerle kol kola yürüdüler

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel yetki kullanarak parlamento onayına sunmadan emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltme kararı almasını protesto eden göstericilere, bazı polislerin de destek verdiği görüldü.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 09:09
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Macron'un yasasına Fransız polisler bile tepki gösterdi: Kasklarını çıkarıp eylemcilerle yürüdüler

Macron'un yasasına Fransız polisler bile tepki gösterdi: Kasklarını çıkarıp eylemcilerle kol kola yürüdüler
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Fransa genelinde Emmanuel Macron ve emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine karşı gösteriler düzenlendi. Bir milyonu aşkın Fransız sokağa indi.

Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti.

Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Başkent Paris'te emniyetin onay verdiği protestoda polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti.

Kentteki gösteriler devam ediyor.

POLİS KASKINI ÇIKARDI

Bir grup Fransız çevik kuvvet polisi, protestolara müdahale etmeyi reddetti ve kaskını çıkararak eylemcilerle kol kola yürüdü.

İTFAİYECİLER DE KATILDI

Paris İtfaiye Departmanı bünyesindeki itfaiyeciler, protestolara destek verdi ve sokağa indi.

SENDİKALAR GÖSTERİLERE "DEVAM" DEDİ

Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu.

172 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi.

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

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