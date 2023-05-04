Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protesto yasaklandı

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Charente-Maritime kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protestolara izin verilmeyeceği bildirildi.

Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protesto yasaklandı

Bölge Valisi Nicolas Basselier'in imzasıyla yayımlanan açıklamada, Bernard Palissy Lisesi'nin bulunduğu Saintes semtinde bütün gösteri ve toplanmaların saat 07.30'dan 18.00'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uymayanların 7 bin 500 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Macron, bugün Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ve Çalışma Bakanı Olivier Dussopt ile söz konusu liseye yapacağı ziyarette mesleki eğitim reformunu tanıtacak.

Reformun temel konuları arasında okuldan ayrılmaları önleme, mesleki entegrasyonun geliştirilmesi ile öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Öte yandan Fransız milletvekili Segolene Amiot valiliğin ilgili kararını Twitter hesabından paylaşarak "Demokrasi mi dediniz?" ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Sendikalar da karara rağmen üyelerini, saat 09.00'da lisenin önünde düzenlenecek protestoya çağırdı.

Fransız hükümetinin, ocaktan itibaren emeklilik yaşını 2 yıl uzatan ve nisanda yasalaşan "emeklilik reformu"nu gündeme almasından bu yana Macron ve yönetimine yönelik ülke genelinde üst üste protestolar yapılıyor.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını

64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

(AA)

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