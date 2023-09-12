Madagaskar Anayasası mı bu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda, Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile hukukçular konuşma yapacak.

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Daha önce de bahsettim ama hatırlatmak gerekiyor...

2017’deki Anayasa değişikliklerinin kim tarafından ve nasıl hazırlandığını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Habertürk'te, Fatih Altaylı'nın Teketek programında ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı:

-Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni anayasa ve başkanlık sistemi üzerine çalışma yapmak için oluşturduğu bir heyet var. Yeni bir anayasa çıkarmak zor görününce bu heyetle mevcut Anayasa'yı 40 maddeyle başkanlık sistemine dönüştürdük. Son olarak daha kısa hale getirmek amacıyla sadece yasama ve yürütme ile ilgili değişikliklere odaklanan, 20 küsur maddelik bir metin hazırladık.

- Kimlerden oluşuyordu ekip?

-15 kişiye yakındık. Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atanan arkadaşımız Yusuf Şevki Hakyemez, Yavuz Atar, Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum, Özlem Zengin ve Şeref Malkoç... Ayrıca İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Haluk Alkan ve Gazi Üniversitesi'nden Prof. Gonca Bayraktar da vardı.

Bir gün Devlet Bahçeli, “Artık bu durum değişsin, fiili durumu anayasal hale getirelim” diye sürpriz bir açıklama yapınca bizi partiden çağırdılar. Bizim heyetle beraber AK Parti'den arkadaşlarımızın katıldığı karma bir çalışma grubu oluşturduk.

- Başbakanlık'taki ekipte kimler vardı?

-AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop ve eski başkan Prof. Burhan Kuzu eklendi. Sonra elimizdeki 20 küsur maddelik değişikliği MHP'ye sunduk. Onlar da bunu incelediler ve (…) sonuçta bu metin ortaya çıktı.

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Şükrü Karatepe, Kayseri Belediye Başkanı iken 10 Kasım 1996'da katıldığı Atatürk'ü anma töreninden sonra, "İçim kan ağlayarak, bugünkü törenlere katıldım. Bu düzen değişmeli... Bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola, Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin" diye konuşmuş ve "halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek"ten 1 yıl hapis yatmış ve 5 yıl siyasetten uzak kalma cezası almış bir kişi...

Şimdi beklemeleri bitti herhalde...

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Anayasa değişikliği metnini bizzat yazdığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da yeni Anayasa'nın nasıl olacağı konusunu, şöyle yazmıştı:

-Kürt politikası, Türkiye'nin yeni siyasal sistem ihtiyacı içerisinde bir yere sahiptir ve 'yeni anayasal sistemin bir boyutudur. 'Türkiye'ye özgü başkanlık modeli', üniter yapı içerisinde ‘adem-i merkeziyetçiliğin geliştirileceği’ bir esasa dayandığından ‘Kürtlerin yaşadığı bölgeler' de dahil olmak üzere tüm Türkiye bakımından güçlü 'yerel-bütünleştirici merkez yapısı'nı kurmak hedeftir.

-‘Bu siyasal perspektif yeni Anayasa ile başlayacak bir hukuk reformu sürecini zorunlu kılıyor.' Ancak bu reform süreci, ‘Türkiye milletinin inşa süreci'ni tamamlayıp güvence altına alabilir.

Yani 'dışlayıcı ve baskıcı Türk milleti'nden 'kapsayıcı ve özgürleştirici Türkiye milleti'ne geçiş sürecinde Kürt sorununun kalıcı çözümünün gerçekleşeceği bir siyasal realite söz konusudur."

Özetle Anayasa değişikliğini hazırlayan ve şimdi de Yeni Anayasa hazırlayacağız diyen ekibin başındaki isimler, “Türk Milleti” kavramını Anayasa’dan çıkarmak istiyor.

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Yazıyı yazarken bir haber daha dikkatimi çekti...

Haberde, “Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Kasım’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığının onaylanmasının ardından görevinden istifa etti. Madagaskar Anayasasına göre, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen görevdeki cumhurbaşkanının istifa etmesi gerekiyor.” deniliyor.

YSK da Anayasa’ya aykırı olarak Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasını onaylamıştı...

Yalnız, Madagaskar’ı 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Madagaskar anayasasına göre, bir kişi yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Bilindiği gibi, Tayyip Erdoğan da Anayasa’da “Bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilir” denildiği halde, kendi yaptıkları Anayasa’yı ihlal ederek üçüncü defa aday olmuş ve muhalefetin de sessiz kalmasıyla seçilmişti.

Şimdi Anayasa’yı ihlal edenler Türk Milleti’ne karşı Anayasa yapmaya çalışıyor ve muhalefetten yine ses çıkmıyor! Madagaskar Anayasası mı bu?