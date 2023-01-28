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Madagaskar'daki Cheneso fırtınası 24 can aldı

Madagaskar'da etkili olan Cheneso fırtınasında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e çıktı. Fırtına nedeniyle 23 bin 600 ev sular altında kaldı ve 35 bin 677 kişi yerinden oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:43
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Madagaskar'daki Cheneso fırtınası 24 can aldı

Madagaskar'daki Cheneso fırtınası 24 can aldı
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Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta kuzeydoğu kıyılarından ülkeye giren tropikal fırtına Cheneso'nun 22 bölgeden 17'sinde etkili olduğu belirtildi.

Fırtınadan 73 bin 377 kişinin etkilendiği, 23 bin 600 evin sular altında kaldığı ve 35 bin 677 kişinin yerlerinden olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.
Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.

Geçen yıl ocakta Madagaskar'ın yanı sıra Mozambik ve Malavi'yi de etkisi altına alan Ana tropikal fırtınasında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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