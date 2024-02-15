Maden faciası sonrası Okan Tüysüz'den uyarı: 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır

Kaynak: Halk TV
Maden faciası sonrası Okan Tüysüz'den uyarı: 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır
Erzincan İliç’te bulunan madenin aktif bir fay üzerinde olduğu ve bu detayın daha önce raporlarda belirtilmediği ortaya çıktı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattının uzunluğunun 35 kilometreyi bulduğunu vurguladı ve , "6,5 büyüklüğünde bir depreme sebep olabilir" dedi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketinde ait altın madeninde meydana gelen faciasında toprak altında kalan 9 işçiye halen ulaşılamadı. Bilim insanları İliç'teki maden faciasının yaşandığı bölgeyle ilgili çarpıcı bir detayın altını çizdi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda, altın madeninin diri fay hattı üzerine kurulduğu ortaya çıktı. Diri fay detayının, madenle ilgili hazırlanan raporlarda görünmediği ileri sürüldü.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Tüysüz, madenin inşa çalışmalarında 2006 yönetmeliğinin dikkate alındığını ve 2021 yılındaki raporda bile eski verilerin kullanıldığını kaydetti. "Böylesine kritik bir madenin diri fay üzerinde yer alması ileride olabilecek depremlerde başka problemlere neden olabilir" ifadesini kullanan Tüysüz, bu konunun ciddiyetle araştırılmasının gerektiğini iletti.

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"6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM YARATIR"

Okan Tüysüz, olası bir depremde maden işçilerinin ve çevrenin büyük zarar görebileceğine dikkat çekti. Çöpler madeninin üzerinde Munzur Segmenti olarak bilinen bir fayın havuzunun aşağı yukarı 300 metre yakınından geçtiğini ifade eden Tüysüz, "Bu fayın uzunluğu 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fay da aşağı yukarı 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır" ifadesini kaydetti.

Gerçekleşen toprak kaymasının deprem sırasında da oluşabileceğini ifade eden Tüysüz, "Burada siyanür havuz var. Bu havuzun yıkılmasına neden olabilir. Hem madene hem de çevreye zarar verebilir" açıklamasını yaptı.

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