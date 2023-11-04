Mafya babası Dündar Kılıç’ın kızını öldüren tetikçi ölü bulundu

1995 yılında Alaattin Çakıcı'nın eşi ve mafya babası Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç'ı öldüren Abdurrahman Keskin ölü bulundu. Keskin'in Çakıcı'nın azmettirdiği ifade edilmişti.

20 Ocak 1995’te mafya babası Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’ı, eşi Alaattin Çakıcı'nın azmettirmesiyle öldürerek 90’lı yıllara damgasını vuran Abdurrahman Keskin, Sakarya bölgesinde ölü olarak bulundu.

Odatv'nin haberine göre 2002 yılında cezaevinden çıkan Abdurrahman Keskin işkence yapılarak öldürüldü.

"BİLGİMİZ YOK" YANITINI ALDI

Abdurrahman Keskin'in Zonguldak'ta yaşayan kardeşi Hüseyin Keskin, Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada haberi duyunca polise gittiğini ancak "Bilgimiz yok yanıtını" aldığını söyledi. Hüseyin Keskin polis yetkililerinin kendisine cinayetin jandarma bölgesinde işlenmiş olabileceğini söylediklerini belirterek ağabeyi ile en son 15 gün önce telefonla görüştüğünü ve sesinin 'çok kötü' olduğunu anlattı.

ALAATTİN ÇAKICI AZMETTİRİCİLİKTEN CEZA ALMIŞTI

Alaattin Çakıcı eski eşi Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanmış ve 2006 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme daha sonra tahrik indirimi yaparak cezayı 19 yıl 2 aya düşürmüştü.

DÜNDAR KILIÇ KİMDİR?

Dündar Kılıç, 1935 yılında, Trabzon’a bağlı olan Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Ali Dündar Kılıç olan ünlü mafya babası, dokuz yaşındayken ailesi ile beraber Ankara’ya taşındı.

14 yaşına geldiğinde ilk defa tutuklanan Dündar Kılıç, 1960’lı yıllarda Ankara bölgesindeki en tanınmış suçlulardan birisiydi. Ruhsatsız kumar oynatarak nüfuzunu geliştiren Kılıç, 1960 yılında işlediği bir cinayetten dolayı tutuklandı ve 1965 yılına kadar cezaevinde kaldı.

1965 yılında, cezaevinden çıktıktan sonra işlediği farklı suçlardan dolayı gözaltına alındı. 15 Ağustos 1972‘de Diyarbakır ve Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından THKO örgütüne 'yardım ve yataklık'tan yakalandı. 1984 yılında, MİT tarafından başlatılan Babalar Operasyonu çerçevesinde yakalandı ve de 11 ayrı suçtan suçlu bulunarak Mamak Cezaevi’ne gönderildi.

Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç, 1995 yılında öldürüldü.