Maganda kurşunu kocayı öldürdü, eşini ağır yaraladı

Adana'da sokaktan gelen silah sesleri üzerine evlerinden dışarı çıkan Hasan Önder vurularak hayatını kaybederken, eşi Beşire Önder ise ağır yaralandı.

Maganda kurşunu kocayı öldürdü, eşini ağır yaraladı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açmaya başladı.

Silah seslerini duyup evinden dışarı çıkan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder çatışmanın ortasında kalarak vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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EŞİ AĞIR YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı karı-kocaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralı Hasan Önder hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken eşinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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