Maganda veliler okul basıp öğretmeleri dövdü

Velilerin okul bastığı olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda yaşandı. Okulda vücuduna top çarpan bir öğrenci, eve gidip, olayı ailesine anlattı. Bunun üzerine öğrencinin aile üyeleri, okula geldi. Öğrencinin annesi, babası ve kardeşleri ile öğretmen Volkan Ayhan ve Evren Türkeri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, aile bireyleri 2 öğretmeni, sınıf içinde ve okulun koridorunda darbetti. Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.



SENDİKADAN TEPKİ GECİKMEDİ



Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) 2 No’lu Şube, gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, “Okul içinde ve mesai saatlerinde öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Okul Müdürü Yusuf Aktaş ile yaptığımız görüşmede kolluk kuvvetlerinin olaya geç geldiğini, olay öncesinde okula tek gelen kadın velinin daha sonra bilinçli ve taksirle ‘şiddet uygulamak için’ bir kamu alanına gelerek öğretmenlerimizi darp etmesini kabul etmiyoruz. Yaşanan bu olaya şahit olan öğrencilerimiz unutamayacakları bir psikolojik travmaya yaşamış, diğer öğretmen arkadaşlarımız şiddet olayı karşısında hem fiziksel ve hem de psikolojik travma yaşadıklarını ifade etmişlerdir” ifadeleri yer aldı.

‘TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ’



Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tutuklanmasının talep edildiği açıklamada, “Yetmezmiş gibi şiddet uygulayan aile üyeleri de karakola gidip şikâyetçi olmuşladır. Kamu personeli devlet adına görev yapan bir konumdadır. Bu şiddet sadece öğretmenlerimize değil, ona görev veren makama da uygulanmıştır. Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda öğretmenlerimizin başına bir şey geldiğinde sorumluların belli olduğunu biliyoruz” ifadeleri yer aldı.



Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.