Mağazada genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Mersin'de genç bir kızın alışveriş mağazasında darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Mağazada genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde A.Y. (19) adlı genç kız, mağazada bir kişinin saldırısına uğradı. Darp sonucu yaralanan genç kız, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli S.G'yi gözaltına aldı. Genç kızın nişanlısı olduğu ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan genç kızın darp edildiği anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, şahsın mağazanın içerisindeki bir tezgahın arkasında genç kızı yere yatırarak tekme tokat dövdüğü anlar yer aldı.

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