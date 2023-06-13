Mağazada yaptığı hırsızlığa çocuğu alet etti

İstanbul Sultangazi'de, yanında çocuğu ile giyim mağazasına alışveriş bahanesiyle gelen kadın, yaptığı hırsızlığa çocuğu da alet etti. İncelediği bir ürünü elbisenin içine saklayan kadın, başka bir ürünü de çocuğunun çantasına koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağazada yaptığı hırsızlığa çocuğu alet etti

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 15.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın yanındaki kız çocuğuyla birlikte müşteri gibi cadde üzerinde bulunan kadın giyim mağazasına geldi. Kadın bir süre mağazadaki ürünleri inceledi. Kendisine yardımcı olmak isteyen mağaza çalışanını oyalayarak yanından uzaklaştıran kadın, incelediği bir ürünü elbisenin içine sakladı. Mağazadaki ürünleri incelemeye devam eden kadın, kısa süre sonra beğendiği bir başka ürünü de, yanındaki kız çocuğunun sırt çantasına koydu. Mağazadan bin 500 TL değerinde üç ürün çalan kadın ve yanındaki çocuk daha sonra mağazadan ayrıldı.

"ANNE EVLADINI HIRSIZLIĞA TEŞVİK EDİYOR"

Mağazadaki ürünlerde eksilme olduğunu fark eden iş yeri sahibi Çiğdem Kaya, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde büyük bir şok yaşadı. Anne ve yanındaki çocuğun kızı olduğunu düşünen Kaya, "Biz ilçe dışındaydık, çalışanımız buradaydı. Ben mağazada ne varsa yokluğunu fark edebiliyorum. Bir tane ürünümün olmadığını fark ettim ve kamera görüntülerini izledim. Görüntülerde, hanımefendinin biri kollarını sıvayarak içeri giriyor. Çalışanım ütü yaparken bir tane gömleği gözüne kestirip, onu alıp elbisesinin içine saklıyor. Sonra kızını yanına çağırıp, gözüne kestirmiş olduğu diğer takımı da dolayıp kızının çantasına koyuyor. Kendi çocuğuyla birlikte iş birliği yapıyor. Bir anne evladını hırsızlığa teşvik ediyor. Çok çirkin bir durum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Kelimeleri toparlayamıyorum çünkü anne çocuğunu hırsızlığa teşvik ediyor. Anne ve kızın hırsızlık yaptıkları alenen ortada. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Ekmek olur, süt olur, para olur. Bu bambaşka bir şey. Bir insanın kıyafete ihtiyacı olamaz. Ben bu olaydan çok etkilendim" dedi.

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