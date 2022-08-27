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Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi ile evlendi iddiası Magazin gündemine bomba gibi düştü

Ebru Gündeş'in kendisinden 20 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile gizlice evlendiği iddia edildi Ebru Gündeş'in, Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Galeri Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 13:02
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:05
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Geçtiğimiz haftalarda annesinin vefatıyla sarsılan Ebru Gündeş hakkında bomba evlilik iddiası ortaya atıldı.

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Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen aylarda magazin gündemine damga vurmuştu.

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Gündeş'in, kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Hatta iş insanı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekânın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.

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Son olarak Ebru Gündeş hakkında bomba bir evlilik iddiası ortaya atıldı.

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Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.

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Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi.

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İddialara göre Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.

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Ayrıca Ebru Gündeş'in, Dubai'ye yerleşme konusunda hiç tereddüt yaşamadığı da öne sürüldü.

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2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Ebru Gündeş'in sevgilisinin kendisinden 19 yaş küçük olduğu ve birbirlerine daha yakın olmak için aynı siteye taşındığı öğrenilmişti.

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Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini noktalamıştı.

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47 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw'a kaptırmıştı.

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Genç iş insanının, bir süredir Ebru Gündeş'i yakın markaja alarak yalnız bırakmadığı konuşulmuştu.

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Gündeş'e karşı çok tutkulu bir aşk hisseden Khoshnaw, şarkıcıya yakın olmak için oturduğu villanın karşısına taşınmıştı.

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Genç ismin, Gündeş'e 'Her gün yanında olacağım ve seni bırakmayacağım' dediği de ileri sürülmüştü.

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Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti.

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Magazin kulislerinde konuşulan aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyordu.

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Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti.

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11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor.

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Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw lüks arabaları ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

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Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı 'Sonsuza Dek'i çıkaran sanatçının 'Sanki yeniden doğdum ellerinde' sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi.

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Uzun süredir konuşulan aşk iddiaları sonunda belgelenmişti.

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Ebru Gündeş'in sevgilisi ile ilk karesi sosyal medyada yayınlandı.

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Çiftten evlilik haberleri gelip, gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

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