Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i tehdit etti iddiası. Iraklı sevgilisinden bu iddia yüzünden mi ayrıldı

Özel hayatı hep merak edilen ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişki yaşıyordu.

"Evlenirsen çocuğu alırım"

Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı. Gündeş ile Rassan Khoshnaw yollarını ayırdı.

Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın ayrılık nedeninin, Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab olduğu iddia edildi.

Avukatına talimat verdi

Zarrab, Gündeş'i evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almakla tehdit etti ve Gündeş'in evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almak için avukatına talimat verdi.

Bu durumu öğrenen Gündeş ise evlilik kararından vazgeçti. Gündeş ve Zarrab’ın tek celsede sonuçlanan boşanma davasında, kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.