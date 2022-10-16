Ebru Gündeş Demet Akalın'ın 'Evlilik var mı?' sorusuna cevap verdi

Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği konuşulan Ebru Gündeş, önceki akşam Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Ebru Gündeş'i dinlemeye ünlü popçu Demet Akalın da gitti. Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş bu konuda ilk kez konuştu.

EVLİLİK İDDİALARINI YALANLADI

Gündeş şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek ''Hayır'' dedi. Ayrıca Ebru Gündeş yaptığı açıklamasında ise ''Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum.'' ifadelerini kullandı.

33 MİLYONLUK YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERMİŞTİ

Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Gündeş, sevgilisinin evlilik teklifi ederken taktığı 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaşla sahne almış ve parmağındaki yüzüğünü göstererek dans etmişti.