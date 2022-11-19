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  • Ebru Gündeş Iraklı milyarder sevgilisinden ayrıldı. 2 milyon dolarlık evlenme teklifi almıştı

Ebru Gündeş Iraklı milyarder sevgilisinden ayrıldı. 2 milyon dolarlık evlenme teklifi almıştı

Mayıs ayında başlayan ilişkilerini 2 milyon dolarlık evlenme teklifi ile taçlandıran ikili nazara geldi. Ebru Güneş ile milyarder sevgilisi yolları ayırdı. ilişkilerinin 10 gün önce sona erdiği, iddiaya göre ayrılığı isteyen tarafın Rassan Khoshnaw olduğu söyleniyor

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:38
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Ebru Gündeş Iraklı milyarder iş insanı sevgilisinden ayrıldı

Ebru Gündeş Iraklı milyarder sevgilisinden ayrıldı. 2 milyon dolarlık evlenme teklifi almıştı
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4'üncü kez evlenmeye hazırlanan Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan dillere destan bir evlilik teklifi almıştı. Mayıs ayından bu yana süren ilişkilerindeki ilk ciddi adımı atan Rassan Khoshnaw, Güneş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcamıştı.

Iraklı sevgilisinin kendisine 19 milyon dolarlık özel uçak ve 15 milyon dolarlık saray yavrusu alacağı konuşulan Gündeş, nazara geldi. İkilinin düğün fotoğrafları beklenirken ayrılık haberleri gündeme düştü. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Iraklı milyarder ile Ebru Güneş'in yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı konuşuluyor.

Ebru'nun çalışma hayatı aşkına engel oldu

İddiaya göre ayrılığı isteyen Khoshnaw iken ayrılığın nedeni ise Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı.

Kızıyla birlikte Dubai'deki evine döndü

İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi. Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara’yla birlikte Dubai’deki evine gitti

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