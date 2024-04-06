Mahalle sakini sokak ortasında birbirine giren kadınlardan başka yerde kavga etmelerini rica etti

İstanbul'da iki kadın, iddiaya göre markette tartıştıktan sonra sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Gürültüden rahatsız olan bir mahalle sakininin tepkisi ise herkesi güldürdü.

Uykusundan uyanan mahalle sakini, kadınlara seslenerek, başka yerde kavga etmelerini rica etti. Mahalle sakini, "Çok pardon, başka yerde kavga eder misiniz? Rahatsız oluyorum da..." ifadelerini kullandı.

Kadınlar bir an duraksadıktan sonra kaldıkları yerden devam etti. 'İstanbul'da Havadis' adlı X hesabından yapılan paylaşım, sosyal medyada gündeme oturdu.