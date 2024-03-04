Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek'

Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek'
Kaynak: Haber Merkezi
Müstakil ev sahibi olmak isteyenler için devletin sunduğu destek kampanyalarının sayısı her geçen gün artıyor. İşte ev sahibi olmak için başlatılan kampanyanın detayları…
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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 1

Yüksek enflasyon, ülke genelinde daire fiyatlarının çıkmasına ve maddi yetersizlikler nedeniyle yeni nesil için ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 2

Kiralık ev bulmakta dahi zorlanan vatandaşlar, ev sahibi olmayı sadece hayal ederken, bu vatandaşlar için son yıllarda 'prefabrik ev' furyası bütün ülkeyi sarmış bir vaziyette.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 3

Daire fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, en uygun yoldan konut sahibi olmak için birbirinden farklı yollar araştırıyor.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 4

Prefabrik evlerin özellikle son zamanlarda revaçta olmasının tek nedeni uygun fiyatlı olmalarından kaynaklanmıyor. Prefabrik evler, aynı zamanda bir ev inşa etmenin en pratik yolu olduğu için bu kadar çok tercih ediliyor.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 5

Bu prefabrik evler vatandaşlar için, her bütçeye uygun, güzel bir konut seçeneği olabilir. Fakat tercih yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken çok önemli bazı hususlar bulunmakta.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 6

Öncelikle, prefabrik evinizi yerleştireceğiniz arazinin size ait olması, prefabrik evin maliyetini düşürmenin en önemli etkeni olarak karşımıza çıkıyor.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 7

Bu nedenle, arsa maliyeti düşük olan, genellikle şehir dışı bölgeler, prefabrik ev sahipleri tarafından sıklıkla tercih edilmekte.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 8

Özellikle son yıllarda Milli Emlak tarafından satışa sunulan ve Türkiye'nin 81 ilinde, çok uygun fiyata satışa çıkarılan arsalar, prefabrik ev inşa etmek isteyenler için bire bir.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 9

Prefabrik ev için arazi sorununu çözenler için prefabrik evin kalan kısmını inşa etmek ise adeta çocuk oyuncağı.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 10

DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR

Prefabrik ev inşa etmek isteyen vatandaşların maliyetinin bir kısmı, belli koşulları sağlayan vatandaşlar için devlet tarafından karşılanmakta. Ancak, bu destek için oldukça kapsamlı şartların arandığını da bildirmekte fayda var.

İlk olarak, başvuru yapacak olan kişilerin ihtiyaç sahibi olması ve belirli ek koşulları karşılaması gerekmekte. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300.000 TL'lik prefabrik ev yardımından faydalanabilir.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 11

Tüm bu şartlar karşılandığında verilen bu yardım, prefabrik ev inşasını maliyetini oldukça düşük bir seviyeye çekiyor.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 12

PREFABRİK EV İNŞASI İÇİN İZİN ALINMALI MI?

Prefabrik evlerin herhangi bir araziye kurulabileceği yanılgısı vatandaş arasında oldukça yaygın durumda. Prefabrik evlerin kurulabileceği arazilerde, betonarme evlerin yapımı için geçerli olan imar şartları geçerlidir.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 13

İmara aykırı olarak inşa edilen prefabrik ev sahipleri, evlerinin yıkılmasının yanı sıra ciddi para cezalarıyla da karşı karşıya kalmakta. Bu tür bir durumla karşılaşmamak için, arazinin bulunduğu belediyenin imar müdürlüğünden gerekli bilgilerin alınması önemlidir.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 14

PREFABRİK EVLERDE DEV KAMPANYA

Prefabrik evlerin fiyatları, kullanılan malzeme kalitesinden işçilik detaylarına kadar birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekte.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 15

Bundan dolayı fiyat aralıkları ciddi oranlarda değişiklik gösterebilmekte. Doğru bir tercih yapmak için öncelikle detaylı araştırmalar yapılmalı ve güvenilir bir firma ile anlaşma sağlanmalıdır.

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Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek' 16

Örnek vermek gerekirse, 70 metrekarelik, tek katlı, 2+1 bir prefabrik bir evin fiyatı 389.900 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, devletten alınacak 300.000 TL destekle bu evin maliyeti 89.900 TL'ye kadar düşürülebilir. Bu destekten faydalananlar, sadece 89.900 TL ödeyerek müstakil bir eve sahip olabilir.

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