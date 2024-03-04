Müstakil ev almak isteyenlere devlet desteği geldi '89.900 TL yatırana evin anahtarı teslim edilecek'

DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR

Prefabrik ev inşa etmek isteyen vatandaşların maliyetinin bir kısmı, belli koşulları sağlayan vatandaşlar için devlet tarafından karşılanmakta. Ancak, bu destek için oldukça kapsamlı şartların arandığını da bildirmekte fayda var.

İlk olarak, başvuru yapacak olan kişilerin ihtiyaç sahibi olması ve belirli ek koşulları karşılaması gerekmekte. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300.000 TL'lik prefabrik ev yardımından faydalanabilir.