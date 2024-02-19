Başka ülkeden gelen ürün, yerli üretimden daha ucuza satılıyor. İthali 29,50 TL yerlisi 31,50 TL

Fotoğrafta iki ürün ikisi de aynı...Kırmızı mercimek...Biri Türkiye'de üretiliyor. Fiyatına gelince kilosu 31,50 TL. Yanda ise ithal kırmızı mercimek. Fiyatına gelince 29,50 TL. Yerli üründen 2 lira daha ucuz. Nasıl olur diyeceksiniz. İthal ürün yerliden diye...Oluyormuş demek ki. Kanada'dan ithal edilen üründe, nakliye fiyatı var. İthal edilen kırmızı mercimek, 9 Bin kilometreye yakın bir uzaklıktan geliyor. Herhalde birini sırtında yürüyorek gelmiyor bu kırmızı mercimek. Nakliyesi var bunun. Şimdi nasıl olur da yerli ithalden daha pahalı olur sorusunun yanıtına. Vatandaş, Pirinç, kurufasulye, mercimek gibi ürünleri alırken, üzerindeki üretim yerine bakıyor. Tercihlerini de yerliden kullanmaya çalışıyor. Hal böyle olunca da bu talep, kullanılıyor mu sorusu ortaya çıkıyor. Marketler vatandaşın bu tercihini fiyatlarda oynama yaparak, kullanıyor mu?

TARIM POLİTİKALARIN İŞTE SONUCU

Bu arada bir not...70'li yılların başına kadar Kanada'nın mercimekten bir haberi yoktu. Kanada, mercimeği, 1970'li yıllarda ülkemizden götürdü. Sonra soğuk iklime uyum sağlaması için genleriyle oynandı. Kanada daha sonraki yıllarda mercimeğin dünyadan en büyük ihracatçısı oldu. Yerli ile ithal mercimek yapısal olarak aynı olmakla birlikte lezzet ve protein değeri olarak farklıdır. Mercimekte güneşlenme süresi arttıkça lezzeti ve besin değeri artar.

İşte sonuç...Demek ki yanlış tarım politikaları sonucu bu. Mercimek ülkesi Türkiye'den ithal mercimek alan Türkiye böyle dönüştü.