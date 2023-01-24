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Erol Köse ve Erhan Güleryüz davasında karar çıktı. "Hak yerini buldu"

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek telif gelirlerinin istenmesi için Erol Köse'ye dava açmıştı. Mahkeme bugün görülen duruşmada kararını verdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:57
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Mahkeme Erol Köse ve Erhan Güleryüz davasında kararını verdi

Erol Köse ve Erhan Güleryüz davasında karar çıktı. ''Hak yerini buldu''
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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, geçtiğimiz yıllarda "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek telif gelirlerinin istenmesi için Erol Köse ile mahkemelik olmuştu. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davalı Erol Köse katıldı. Davacı Erhan Güleryüz'ü ise avukatı temsil etti. Mahkeme, Erhan Güleryüz'ün açtığı davanın reddine karar vererek tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

GÜLERYÜZ'ÜN AVUKATI: DAVAMIZ KABUL EDİLSİN

Davacı Erhan Güleryüz'ün avukatı Ezel Engin, "Dosyaya sunduğumuz demo kayıtları, kartonetler dikkate alındığında müvekkilin hak sahipliği ispat edilmiştir. Davalı tarafından sunulan tek delil dilekçe teatileri bittikten sonra sunulan muvafakatnamedir. Kabul etmiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

EROL KÖSE DAVANIN REDDEDİNİ TALEP ETTİ

Davalı Erol Köse'nin avukatı İsmail Filiz ise "Davacının kendi sunduğu MSG Meslek Birliği eser bildirim formunda dahi davacı eser sahibi olarak gözükmemektedir. Ayrıca müvekkil hakkında savcılıkça takipsizlik kararı verilmiştir. Davacı, eserin anonim olduğunu iddia etmektedir, bu halde dahi davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz ve tedbirin kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Davalı Erol Köse de tedbirin kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep etti.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, davanın reddine karar vererek tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Tedbirin kaldırılması için meslek birliğine yazı yazılmasına karar verildi. Tarafların iki haftalık süre içinde karara karşı istinaf yolu açık olduğu da kararda yer aldı.

"ÖLÜNCE SEVEMEZSEM SENİ EROL KÖSE'NİNDİR"

Duruşma çıkışında Erol Köse, "Yıllarca süren davayı kazandık, mutluyuz. Hak yerini buldu. Savcılığa da şikayet etmişlerdi onu da kazandık. Adalete güvendik. Erhan Güleryüz zaten haksız olduğu için gelemedi. Şarkı bizimdir, 'Ölünce Sevemezsem Seni' Erol Köse'nindir diye ispatlandı" açıklamasında bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile hayatını kaybeden grubun eski solisti Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, Ölünce Sevemezsem Seni adlı şarkı yüzünden Erol Köse'ye dava açtı. Eserin bestecisi Cemil Özeren ile söz yazarı Erhan Güleryüz olduğu halde MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adının geçtiği belirtilen dilekçede, Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz denildi.

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