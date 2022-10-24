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Cezaevinden firar etti! Yeğeni tarafından vurularak yakalandı

Çorum'da yarı açık cezaevinden firar eden mahkum Seyit Ahmet Ç. ile yeğeni B.Ö arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Silahın ateş alması sonucu Seyit Ahmet Ç. yaralandı. Tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede yakayı ele verdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:31
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Mahkum cezaevinden firar etti! Yeğeni tarafından vurularak yakalandı

Cezaevinden firar etti! Yeğeni tarafından vurularak yakalandı
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Çorum'da Seyit Ahmet Ç. (37), Ulukavak Mahallesi'ndeki evinde yeğeni B.Ö. (17) ile kavga etti. Kavga sırasında B.Ö, silahla ateş ederek dayısı Seyit Ahmet Ç'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


DAYI YEĞEN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince yapılan kontrolde yarı açık cezaevinden firar ettiği ve hakkında yakalama kaydı bulunduğu tespit edilen Seyit Ahmet Ç. ile onu yaralayan yeğeni B.Ö. gözaltına alındı.
 

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