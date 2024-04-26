Mahkumların 1,5 sene kazdıkları tünel karakola çıktı

Venezuela'da fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Mahkumların hapishaneden kaçma hayali karakolda bitti.
Ülkenin sınırları içerisinde bulunan bir hapishanede kalan mahkumlar 1,5 sene boyunca görevlilere belli etmeden profesyonelce tünel kazdığını sandı.
Tünelin sonunda ışığı gören mahkumlar heyecanla tırnaklarıyla ve 'kaçıyoruz' umuduyla resmen beton duvarları deldiler ama beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar.
KAZDIKLARI TÜNEL KARAKOLA ÇIKTI
Tünelden çıkan mahkumlar etraflarında polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Olayın şokuyla tekrar tekrar etraflarına baktılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar.
1,5 sene boyunca tünel kazan mahkumların, tüneli kentte bulunan polis eğitim merkezine doğru kazdığı ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyadan paylaşılan bu 'şaşkın mahkumlar' videosu gündem oldu.