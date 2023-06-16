Mahmoud Dahoud'e 4 yıllık imza

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık anlaşmaya imza attı.

Mahmoud Dahoud'e 4 yıllık imza


Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud’u transfer etti.

İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı.

Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Samsun'da 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi Güncel
Samsun'da 2 bin 315 kök kenevir ele geçirildi
İstanbul’da yine ambulansa saldırı! Taksi şoförü acil hastaya yetişen ambulans şoförünü tehdit etti Güncel
İstanbul’da yine ambulansa saldırı! Taksi şoförü acil hastaya yetişen ambulans şoförünü tehdit etti
Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar'ı bile geçemedi! Fenerbahçe'de çarpıcı anket Spor
Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar'ı bile geçemedi! Fenerbahçe'de çarpıcı anket
Sıva yaparken elektrik akımına kapılan inşaat ustası öldü Güncel
Sıva yaparken elektrik akımına kapılan inşaat ustası öldü
Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu'ya: Onları TBMM'den atacak mısın Siyaset
Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu'ya: Onları TBMM'den atacak mısın
AKP'li Belediye Başkanı'nın aracı tırla çapıştı Yaşam
AKP'li Belediye Başkanı'nın aracı tırla çapıştı
Cumhurbaşkanlığından veri sızıntısı ile ilgili ilk açıklama ‘Veriler e-Devlet’ten sızmadı’ Güncel
Cumhurbaşkanlığından veri sızıntısı ile ilgili ilk açıklama ‘Veriler e-Devlet’ten sızmadı’