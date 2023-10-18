Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi kabulünün fotoğrafını ve haberini cumhurbaşkanlığı resmi web sitesindeki haberi ve fotoğrafları aynen vereceğim:

“Tarih: 26.07.2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü.”

Tarih: 16 Ekim 2023

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dedi ki;

"Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisi yoktur. İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir…"

Mahmud Abbas’a soruyorum:

Maden Hamas’ın temsil yetkisi yok, madem meşru temsilci Filistin Kurtuluş Örgütü o halde Türkiye’deki resmi ziyarette Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin ne işi var?

Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum:

Filistin devletini temsil yetkisi olmayan Haniyye’yi neden kabul ettin?

Mahmut Abbas’ın Hamas iki yüzlülüğü Erdoğan’ın 3 ay önceki kabulünü de eleştirmektir.

Değerli okurlarım,

İsrail devletinin sivil Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı saldırılarını ve uyguladığı ambargoları nefretle kınıyorum.

Sırtını Amerika’ya dayamanın verdiği şımarıklık ne acı ki batılı ülkelerden destek görüyor.

14 Ekim 2023 tarihli, “Netanyahu hakkında suç duyurusu yapın” başlıklı yazımdan özet:

“Tüm Siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına diyorum ki;

Başta İsrail Başbakanı Netanyahu olmak üzere sivil masum halkı öldüren tüm bakanları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcılığına suç duyurusunda bulunun.”

Bu önerimden 48 saat sonra Avrupa’da tek bir ülke açıkça tavır aldı.

Filistin'den gelen görüntülere içi parçalanarak baktığını belirten İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra dedi ki;

“İsrail Gazze'de planlı bir soykırım yürütüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ‘savaş suçu’ işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması gerekir…”

Bravo İspanya’ya…

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı SZC TV’de özetle şöyle dedi;

“Arap devletleri ve İran, petrol ihracatlarını durdurarak İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı güçlü bir mesaj verebilirler.

İslam İşbirliği Konferansı gibi platformların etkisiz olduğunu düşünüyorum.

Arap devletlerinin yöneticileri İsrail'i destekleyen güçlerin etkisi altındadır.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini belirterek bir açıklama yaptı.

2005 yılından bu yana seçim yapmayan Abbas, kendi çıkarlarını korumak ve Hamas'tan kurtulmak için İsrail ile temas kuruyor gibi görünüyor.

Bu da Filistin halkını değil, kendi çıkarlarını düşündüğünü gösteriyor.”

Türkiye’ye gelince Erdoğan ve kabinesi İsrail’e karşı tek bir aktif eylem kararı ne yazık ki alamıyor.