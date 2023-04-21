CHP konvoyuna saldırı. AKP’nin seçim ofisi önünde beklediler. Bir günde üçüncü provokasyon!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde AKP'nin seçim ofisi önünde bekleyenler tarafından, CHP'nin seçim çalışması yürüten araçlarından birine, tekme, yumruk ve küfürlü saldırıda bulunuldu....

CHP konvoyuna saldırı. AKP’nin seçim ofisi önünde beklediler. Bir günde üçüncü provokasyon!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Adıyaman’da temaslarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Samsat ilçesindeki çalışmalarının ardından, akşamüstü Adıyaman Havaalanı’na doğru konvoyla yola çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte en önde bulunduğu araç Kahta’dan geçerek havaalanına gitti.

AKP SEÇİM OFİSİNİN ÖNÜNDE CHP ARACINA SALDIRDILAR

Ancak CHP konvoyunun en sonunda bulunan bir araç Kahta’daki AKP seçim ofisinin önünden geçerken orada bekleyenlerin bir kısmı, bariyerleri aşarak karşı tarafta bulunan yola doğru koştu ve CHP aracına sinkaflar arasında tekme ve yumruk savurdu.

Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada, caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

Saldıranlar, arkadaki aracın basın mensuplarına ait olduğunu öğrenince, polisin de yönlendirmesiyle aracın geçmesine izin verdiler. (ANKA)

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BİR GÜNDE ÜÇÜNCÜ PROVOKASYON

"Alevi" videosu sonrası AKP'lilerin sık sık hedef gösterdiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Adıyaman'da gün içerisinde iki saldırı girişiminde bulunulmuştu.

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