Mahsur kalan 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'da mahsur kalan ve içlerinde yaşlı ve çocukların bulunduğu 15 kaçak göçmen kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Mahsur kalan 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Deniz yolu ile Bodrum açıklarından Rodos Adası'na götürülmek üzere yola çıkartılan kaçak göçmenler Muğla'nın Datça ilçesi Yazı Mahallesi Değirmenbülü mevkiine getirildi.

Kaçak göçmenleri bölgeye bırakan kişi yada kişiler bölgeden uzaklaşırken, içlerinde yaşlı ve çocukların bulunduğu 15 kişi mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine kaçak göçmenlerin olduğu bölgeye ilk olarak Datça Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ulaştı. Sahil Güvenlik ekiplerin denizdeki şiddetli dalga nedeniyle ulaşım sağlayamadığının öğrenildiği bölgede Datça MAG-AME ve jandarma ekipleri kaçak göçmenleri kurtararak ilçe merkezine getirmek için çalışma başlattı.

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