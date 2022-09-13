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  • Alaattin Çakıcı’nın bir numarasından Vali’ye ziyaret. Makam odasında birlikte poz verdiler

Alaattin Çakıcı’nın bir numarasından Vali’ye ziyaret. Makam odasında birlikte poz verdiler

Alaattin Çakıcı'nın baş danışmanı olarak tanınan Ferhat Aydoğan'ın Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Kendi ziyaretini kendisi duyuran Aydoğan, "Gazeteci Ferhat Aydoğan Kahramanmaraş ve Gaziantep’te oğlu Cippo ile önemli ziyaretlerde bulundu." dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:14
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 10:56
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Makamda birlikte poz verdiler. Alaattin Çakıcı’nın bir numarasından Vali’ye ziyaret

Alaattin Çakıcı’nın bir numarasından Vali’ye ziyaret. Makam odasında birlikte poz verdiler
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Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak bilinen, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri basına servis eden Ferhat Aydoğan, oğlu ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

ZİYARET TARTIŞMA YARATTI

Aydoğan, kendi ziyaretini yine kendisi duyururken, "Gazeteci Ferhat Aydoğan Kahramanmaraş ve Gaziantep’te oğlu Cippo ile önemli ziyaretlerde bulundu .Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a makamında ziyarette bulunan Ferhat Aydoğan, Vali Bey'in misafirperverliği ve gösterdiği ilgi alaka sebebi ile teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

AYDOĞAN'A ANJİYO YAPILMIŞTI

Aydoğan, bu ay içinde hastaneye kaldırılmıştı. Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilmiş, tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapılmıştı.

Hastane yatağından fotoğraf çektirip servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması da gündem olmuştu.

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Oy ben ne edeceğum
13.09.2022 12:14
Mafya Liderleri, milletin tek bir derdini kürsüden haykıramayan Behçeli'nin bu millete ve ülkeye hediyesidir. İnşallah bu sefer Bahçeli ve tayfası tasfiye olacak  
 
Nurettin GÜN
13.09.2022 12:09
Mafyayı devleti yönetenler kullanıyor valiyle görüşmesi normaldir rahmetli abdullah çatlı da aranırken ceyhan MHP binası altındaki karınca kazimin kahvesinde oturuyordu.  
 
Sedat
13.09.2022 11:56
Devletin geldiği hal..  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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