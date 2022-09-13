Alaattin Çakıcı’nın bir numarasından Vali’ye ziyaret. Makam odasında birlikte poz verdiler

Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak bilinen, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri basına servis eden Ferhat Aydoğan, oğlu ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

ZİYARET TARTIŞMA YARATTI

Aydoğan, kendi ziyaretini yine kendisi duyururken, "Gazeteci Ferhat Aydoğan Kahramanmaraş ve Gaziantep’te oğlu Cippo ile önemli ziyaretlerde bulundu .Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a makamında ziyarette bulunan Ferhat Aydoğan, Vali Bey'in misafirperverliği ve gösterdiği ilgi alaka sebebi ile teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

AYDOĞAN'A ANJİYO YAPILMIŞTI

Aydoğan, bu ay içinde hastaneye kaldırılmıştı. Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilmiş, tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapılmıştı.

Hastane yatağından fotoğraf çektirip servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması da gündem olmuştu.