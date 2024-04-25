Makyaj artistinin performansı sosyal medyada alay konusu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Makyaj artistinin performansı sosyal medyada alay konusu oldu
Hintli bir makyaj sanatçısının, bir geline yaptığı makyaj sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

Hintli bir makyaj sanatçısının gelin makyajı performansı, sosyal medyada alay konusu oldu. Gelinlerin düğün günlerinde profesyonel makyaj artistlerine başvurması yaygın bir uygulama haline gelirken, bu durumun olumsuz bir örneği sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir video, makyaj sanatçısının gelinin yüzüne yaptığı makyajın eleştirilmesine neden oldu. Videoda, gelinin ten renginden çok daha açık bir fondöten kullanılması ve makyajın genelinde tercih edilen renklerin aşırı parlak ve cırtlak olması özellikle kullanıcılar tarafından beğenilmedi. Kullanıcılar, gelinin doğal güzelliğini öne çıkaran bir makyaj yerine, aşırı ve yapay bir görünüm elde edilmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.

Son Haberler
Şener Erzik TFF'nin UEFA ve FIFA ile yaşadıklarını açıkladı Spor
Şener Erzik TFF'nin UEFA ve FIFA ile yaşadıklarını açıkladı
Yüksekova’da 2 mevsim bir arada Yerel Haberler
Yüksekova’da 2 mevsim bir arada
23 Nisan'da çocuklara 'Enerci' şarkısı eşliğinde Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı oynatıldı Gündem
23 Nisan'da çocuklara 'Enerci' şarkısı eşliğinde Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı oynatıldı
ÇAYKUR 1072 işçi alacak. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Ekonomi
ÇAYKUR 1072 işçi alacak. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2’si tutuklandı Gündem
Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2’si tutuklandı
Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki Spor
Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı Yerel Haberler
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı