Makyaj artistinin performansı sosyal medyada alay konusu oldu

Hintli bir makyaj sanatçısının gelin makyajı performansı, sosyal medyada alay konusu oldu. Gelinlerin düğün günlerinde profesyonel makyaj artistlerine başvurması yaygın bir uygulama haline gelirken, bu durumun olumsuz bir örneği sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir video, makyaj sanatçısının gelinin yüzüne yaptığı makyajın eleştirilmesine neden oldu. Videoda, gelinin ten renginden çok daha açık bir fondöten kullanılması ve makyajın genelinde tercih edilen renklerin aşırı parlak ve cırtlak olması özellikle kullanıcılar tarafından beğenilmedi. Kullanıcılar, gelinin doğal güzelliğini öne çıkaran bir makyaj yerine, aşırı ve yapay bir görünüm elde edilmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler.