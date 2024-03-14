Mal varlığı için 'Mülk Allah'ındır' diyen Turgut Altınok'u ti'ye aldılar

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere günler kala, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın rakibi olan AKP'li Turgut Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması gelmişti.

Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok, malvarlığı sorusuna “Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” yanıtını vermişti.

MÜLK ALLAHI'INDIR SÖZLERİ Tİ'YE ALINDI

Komedyen Ali Congun, Altınok'un "Mülk Allah'ındır" ifadelerini ti'ye alarak bir anısını anlattı:

Bizim mahallede oturan durumu iyi bir abi var camide de “İşin bitince seni eve bırakayım” dedi. “Arabayla mı geldin” dedim “Evet” dedi. AVM otoparkına bir indik, deli gibi bir Jeep’in yanında durdu. Benden büyük Jeep. Markasını bile söyleyemiyorum. Range Rover mı? Rolex mi? O saat markası mıydı? Rover mıydı? “Ağabey” dedim “Bu araba senin mi?”, “Mülk Allah'ındır” dedi.

"MÜLK ALLAH'IN VERGİ KULUN"

Doğru, inanan insanlarız. “Ruhsatı kimin ağabey?” dedim. “Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün ruhsatı ona aittir” dedi. E tamam o da doğru ama “Bir şey merak ediyorum ağabey” dedim. “Bu aracın motorlu taşıtlar vergisini kim ödüyor?” dedim. “Ha onu ben ödüyorum” dedi. “Eeee” dedim “Ağabey mülk Allah'ın vergi kulun. Allah güle güle kullanmak nasip etsin” dedim.

TURGUT ALTINOK NE DEMİŞTİ?

Katıldığı yayında Altınok, mal varlığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye. Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un malvarlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı malvarlığını verirler. Malvarlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur.'

''Londra'da kimin evi varsa bu soruyu ona sorun'' diyen Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"'Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye’de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi’dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir’in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık’ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara’dan çocuklar Keçiören’e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz. Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra’dan ev aldım. Londra’da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra’dan ev aldın mı, alabildin mi?."