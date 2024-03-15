Mal varlığı için 'Mülk Allah'ındır' diyen Turgut Altınok'a Ece Üner'den müthiş cevap. 'Elbette mülk Allah’ındır da emanet ne kadar?'

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere 16 gün kala, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın rakibi olan AKP'li Turgut Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması gelmişti.

Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok, malvarlığı sorusuna “Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

ECE ÜNER MÜLK ALLAH'INDIR SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Ünlü sunucu Ece Üner, Altınok'un "Mülk Allah'ındır" ifadelerini ti'ye alarak bir paylaşım yaptı.

Üner paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Elbette mülk Allah’ındır da emanet ne kadar?

TURGUT ALTINOK CANLI YAYINDA MAL VARLIĞI KONUSUNDA NE DEMİŞTİ?

Katıldığı yayında Altınok, mal varlığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“1994 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye. Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un malvarlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı malvarlığını verirler. Malvarlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur.'

''Londra'da kimin evi varsa bu soruyu ona sorun'' diyen Altınok, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"'Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye’de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi’dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir’in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık’ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara’dan çocuklar Keçiören’e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz. Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra’dan ev aldım. Londra’da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra’dan ev aldın mı, alabildin mi?."