Malatya 4 şiddetinde depremle sallandı. Naci Görür bir kez daha uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya 4 şiddetinde depremle sallandı. Naci Görür bir kez daha uyardı

Malatya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da, yerin 10.96 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.

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6 Şubat depremlerinde en çok yıkımı yaşayan kentlerden olan Malatya'da yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

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"DİKKATLİ OLMAK GEREK"
Görür, söz konusu paylaşımında, Malatya Doğanşehir’de AFAD verilerine göre 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, bu depremin konum itibariyle Doğanşehir-Malatya arasında uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda yaşandığına dikkat çekti.
Görür, her iki durumunda enerji transferine uğramış bölgede olduğunun altını çizerek dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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