Tüm dünya İsrail'in acımasızlığını izledi. Yaralı Filistinliye insanlık dışı muamele

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tüm dünya İsrail'in acımasızlığını izledi. Yaralı Filistinliye insanlık dışı muamele

Bütün dünya İsrail'in acımasızlığına bu görüntülerle şahit oldu. İsrail güçleri yaralı Filistinliyi askeri aracın önüne bağlayarak kalkan olarak kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin yanı sıra baskın ve saldırı düzenlediği Batı Şeria'da yaralı bir Filistinliyi hareket halindeki askeri aracın önüne bağlayarak kalkan olarak kullandı.

Gazze Şeridi'ni kana bulayan İsrail Batı Şeria'da da baskın ve saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin bölgedeki katliama devam ederken, yaralılara karşı gösterdiği insanlık dışı muamele de dünya çapında tepkilere neden oluyor. Bugün kaydedilen yeni videoda İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi hareket halindeki askeri bir araca kelepçelediği anlar görüldü.

Sağlık ekiplerinin yaralıyı tedavi etmesine izin vermeyen İsrail askerleri Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

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