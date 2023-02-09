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Ampute futbol takımından 4 oyuncu enkazdan çıkamadı! Kahreden haber

Deprem bölgesi Malatya'dan kahreden bir haber daha geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde vefat ettiği açıklandı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 21:18
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Malatya Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcu vefat etti

Ampute futbol takımından 4 oyuncu enkazdan çıkamadı! Kahreden haber
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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