Yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta 10 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli operasyon kapsamında 25 adreste yapılan aramada, 31 cep telefonu, 54 SIM kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı, 1'er av tüfeği ve tabanca ile 9 fişek ele geçirilmiş, 22 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)