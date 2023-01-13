13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:00
Takip Et

Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı tutuklandı
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Malatya, İstanbul ve Bayburt'ta 10 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli operasyon kapsamında 25 adreste yapılan aramada, 31 cep telefonu, 54 SIM kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı, 1'er av tüfeği ve tabanca ile 9 fişek ele geçirilmiş, 22 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
2
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
6
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
7
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿İstanbul'da şüpheli ölüm
﻿İstanbul'da şüpheli ölüm
﻿İstanbul'da şüpheli ölüm
﻿Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi
﻿Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi
﻿Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi
﻿Bir haftada kurtarılan düzensiz göçmen sayısı belli oldu
﻿Bir haftada kurtarılan düzensiz göçmen sayısı belli oldu
﻿Bir haftada kurtarılan düzensiz göçmen sayısı belli oldu
﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu
﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu
﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.