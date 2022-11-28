Malatya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Beydağı Mahallesi Kızılmağara Sokak'ta 15 metre derinliğindeki boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu halat ve merdiven yardımıyla indikleri kuyudan köpeği kurtardı.
Köpek, gerekli bakımın ardından doğal yaşamına bırakıldı. (AA)
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