Malatya’da acil yıkılacak evlerin yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan ve acil yıkılacak konutlar kategorisinde bulunan evlerin yıkımına devam ediliyor.

Malatya’da acil yıkılacak evlerin yıkımı sürüyor

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya’da yıkılan binaların enkazları kaldırılırken, yapılan tespitlerde acil yıkılacak kategorisinde yer alan binaların da yıkımına devam ediliyor. Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yer alan acil yıkılacak bir binada gerekli önlemlerin alınmasının ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

aw884973-01.jpgMahalle Muhtarı Koray Özdemir, mahallerinde bulunan yıkılmış binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından bugün de acil yıkılacak bir binanın ekipler tarafından yıkıldığını söyledi.

aw884973-03.jpgYıkılmış ve acil yıkılacak konutların yıkım ve enkaz kaldırma oranının yüzde 98’lerde olduğu açıklanırken, kentte şu ana kadar yıkılan binaların en az 6 kat daha fazlasının da önümüzdeki aylarda yıkımının süreceği belirtildi. (İHA)

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