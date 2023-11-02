Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

KAYNAK: İHA
Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem ile Yeşilyurt merkezli 5,6’lık depremle sarsılan Malatya’daki ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı ile, diğer yapılar ise iş makineleri ile yıkılıyor. Patlayıcı ile haftada ortalama 4 binanın yıkımının gerçekleştiği kentte iş makineleri ile yıkımlar ise aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 36 bin ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte bugüne kadar yaklaşık 13 bin 500 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, şehir merkezinin en önemli arterlerinden Şehit Hamit Fendoğlu ile Yunus Emre caddelerinde de yıkımlar tüm hızıyla devam ediyor.

Yıkım işlemlerini üzüntü ile takip ettiklerini belirten vatandaşlar işlemlerin daha hızlı yapılmasını beklediklerini ifade ederken, molozlar ise kamyonlar ile enkaz döküm sahalarına taşınıyor.

aw067223-02.jpg

aw067223-03.jpg

aw067223-04.jpg

aw067223-05.jpg

aw067223-06.jpg

aw067223-07.jpg

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu Video
Dilan Polat'ın oğlu Milan'ın Ferrari'ye binmek istemedi video yeniden gündem oldu
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu Spor
Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dünyanın en zenginleri listesine girdi. Servetleri belli oldu
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü Dünya
İsrail BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada şirket görmek ne demek? Rüyada şirket görmenin anlamı nedir?
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor Dünya
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun Şifalı Bitkiler
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka Konuk Kalem
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka